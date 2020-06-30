معالجة 84 ألف طفل يعانون من سوء التغذية في جنوب السوان

جنيف / الخليج 365

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الثلاثاء، بأنه تمت معالجة 84 ألفا و625 طفلا في جنوب السودان كانوا يعانون من سوء تغذية حاد منذ بداية العام الحالي، في ظل ازمة كورونا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن محمد أغ أيويا، ممثل "يونيسف" في جنوب السودان، الثلاثاء.

وقال البيان: "بينما نحن منشغلون بالاستجابة لمرض كورونا إلى جانب شركائنا، نواصل قدر الإمكان تنفيذ برامجنا النظامية لضمان وصول الخدمات الصحية والتغذوية للأطفال، ومعالجة سوء التعذية الحاد وأمراض الأطفال القاتلة مثل الملاريا، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة وأمراض الإسهال".

وأضاف أن "عدم القيام بذلك من شأنه تعرض أعداد أكبر بكثير من الأطفال في جنوب السودان إلى المرض وربما الموت. لا يمكننا السماح بوقوع ذلك".

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وأوضح البيان أنه "بسبب القيود المفروضة على الحركة للحد من انتشار وباء كورونا، كنا نكافح من أجل السفر وتوصيل الإمدادات في جميع أنحاء البلاد، وكان لا بد من تأجيل بعض برامجنا أو تقليصها".

وتابع: "بات من الواضح أن كورونا سيكون جزءًا من واقع جنوب السودان لفترة من الوقت، لذا يجب القيام بكل شيء لضمان استمرار تلقي الأطفال الخدمات الأساسية في الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة".

يشار أن منظمة "يونيسف" قدرت في تقرير أصدرته أواخر العام الماضي، وجود نحو مليون و300 ألف طفل تحت سن الخامسة في جنوب السودان معرضون لخطر الإصابة "بسوء تغذية حاد في 2020".

وأبرز التقرير أن 7 بالمئة فقط من أطفال جنوب السودان الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات يتمتعون بنظام غذائي ملائم.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، تشهد دولة جنوب السودان جولات من حرب أهلية، يغلب عليها طابع النزاع القبلي بين قوات الرئيس سلفاكير ميارديت (قبيلة الدينكا) ومسلحين مواليين لريك مشار، النائب المقال للرئيس (قبيلة النوير)، ما سبب سقوط مئات القتلى.

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