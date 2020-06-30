"الألكسو": خطة الضم الإسرائيلية انتهاك خطير للقانون الدولي

تونس/مروى الساحلي /الخليج 365



اعتبرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، الثلاثاء، أن خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية تمثل "انتهاكا خطيرا" للقانون الدولي.



جاء ذلك وفق ما قال محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة، خلال ندوة نظمتها بالعاصمة تونس، تحت عنوان "إسقاط مشاريع الضم الإسرائيلية، والتمسك بالشرعية الدولية".



وأضاف ولد أعمر، أن خطة الضم الإسرائيلية "ليست اعتداء على الفلسطينيين فقط، وإنما هي اعتداء صارخ على المجتمع الدولي بأسره".



ودعا إلى ضرورة "مجابهة الخطة الإسرائيلية بصرامة لأنها تهدد السلم العالمي".



وجدد ولد أعمر، "دعم الألكسو المطلق للشعب الفلسطيني في دفاعه المشروع عن حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".



ولفت أن "قرار الضم يؤكد عدم شرعية إنشاء اسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية".

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واعتبر ولد أعمر، أن "إنشاء هذه المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين، واحلال السلام العادل".



من جهته، قال السفير الفلسطيني لدى تونس هايل الفاهوم، في الندوة ذاتها، "إن اسرائيل تعتبر نفسها بدعم أمريكي فوق القانون".



ودعا الفاهوم، إلى "ضرورة محاسبة إسرائيل، ومحاكمتها على الجرائم التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني".

من جانبه، قال معز بن ميم ممثل وزير الخارجية التونسي، في الندوة، إن "مخطط الضم يمثل إحباطا لأي مسعى لإطلاق مسار السلام".

ودعا بن ميم، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته للتصدي لهذا المخطط، ومنع انزلاق المنطقة في دوامة من العنف والانفلات".

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم مستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز المقبل، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.

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