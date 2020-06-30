"كورونا" يهبط بالسياحة الوافدة إلى قطر 40.6 بالمئة

أحمد حاتم/ الخليج 365



أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، انخفاض السياحة الوافدة إلى قطر خلال الخمسة أشهر الأولى 2020، بنسبة 40.6 بالمئة على أساس سنوي.



وحسب بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية، انخفض عدد السياح الأجانب إلى 547 ألفا و460 سائحاً خلال حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، مقابل 922 ألفا و132 سائحاً بالفترة المقارنة من العام السابق.



وأظهرت البيانات أن عدد سياح قطر الوافدين خلال مايو/ أيار تراجع إلى 285 زائرا فقط، في ظل إغلاق رحلات الطيران.



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جاء التراجع الكبير في أعداد سياح الدوحة، نتيجة إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى البلاد ابتداء من 18 مارس/آذار الماضي، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.



وكان عدد السياحة الوافدة إلى قطر ارتفع بنسبة 17.4 بالمئة خلال 2019 إلى 2.136 مليون سائح.



وتسعى قطر إلى جذب 5.6 ملايين سائح إليها سنوياً بحلول 2023، إلا أن جائحة كورونا لها تأثير واضح على قطاع السياحة العالمي والذي يتوقع أن يستمر عدة سنوات حتى تتعافى مرة أخرى.

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