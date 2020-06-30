الحكومة اليمنية: ممارسات الإمارات في حضرموت "مرفوضة"

اليمن/ الخليج 365

أعربت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، عن رفضها لـ"الممارسات الإماراتية" بشأن احتجاز حاويات مالية تابعة لها، بمحافظة حضرموت (شرق).



وقال وزير الخارجية عبدالله الحضرمي، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "تحويل مسار حاويات أموال البنك المركزي من ميناء المكلا (عاصمة حضرموت) واحتجازها من طرف قوات إماراتية أمر مرفوض".

وأضاف الحضرمي، أن "الخطوة تخرج عن مهام الإمارات ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، وسيكون لهذه الممارسات تبعات"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اتهم وكيل وزارة الإعلام اليمنية، محمد قيزان، قوات إماراتية، بالاستيلاء على خمس حاويات مالية تابعة للحكومة اليمنية، في حضرموت.

وأضاف قيزان في تغريدة عبر "تويتر"، أن "القوات نهبت الحاويات التي تحمل أموالا للدولة طبعت في روسيا"، دون ذكر حجم المبالغ.

Advertisements

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإماراتية حيال اتهامات المسؤولين اليمنيين، لغاية الساعة 14:00 (ت.غ).

ومنذ سنوات تتم طباعة العملة المحلية اليمنية (الريال) بشكل واسع في روسيا، ونقلها بحرا إلى اليمن.

والسبت، نفذ موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) وقفة احتجاجية بالمكلا، للمطالبة بمصادرة الأموال المذكورة وعدم السماح للحكومة اليمنية بالتصرف بها.

وارتفعت حدة التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي عقب إعلان الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات الجنوب، ثم سيطرة قواته، في 19 يونيو/ حزيران الجاري، على محافظة أرخبيل سقطرى.

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2019، وقعت الحكومة و"الانتقالي" اتفاقا بالرياض، لحل الإشكالات بين الجانبين عقب سيطرة الأخير على عدن، لكنه لم يفلح في إنهاء الأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.