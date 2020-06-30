الشريف” مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة

أصدر معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص “اليوم” قراراً بتكليف رعد بن محمد الشريف بالعمل مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام لمدة عام اعتباراً من تاريخه. ورفع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة شكره وتقديره لمعالي أمين العاصمة المقدسة على الثقة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهود في خدمة القطاع البلدي ومنسوبي أمانة العاصمة المقدسة، وبما يحقق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية لخدمة الوطن.

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