“الصحة” تعلن تسجيل 4387 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 190823 حالة . قالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3648 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 130766 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل 50 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1649 حالة وفاة.

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