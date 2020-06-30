غداً إنطلاق فعاليات صيف ” تنزه بحذر “

أنهت اللجان المنظمة لفعاليات صيف عسير ٢٠٢٠ ، أعمالها ،استعدادا لانطلاق برامجها تحت شعار ” مرحبا الف تنزه بحذر ” غدا الأربعاء الموافق ١ يوليو ٢٠٢٠.

ويشرف مجلس التنمية السياحي بمنطقة عسير على اللجان العاملة من الإدارات الحكومية والأهلية وأعد برامج وفعاليات متنوعة برعاية وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس المجلس.

وتضمنت الاستعدادات تجهيز الحدائق والمتنزهات والمرافق السياحية لاستقبال الأهالي والزوار ، حيث تم تعقيمها و تنظيمها وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا كوفيد 19 ، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات و البرامج الترفيهية في كافة مدن ومحافظات المنطقة على الشريط السياحي الجبلي الممتد من ظهران الجنوب الى البشائر شمالا.

وكانت اللجان المنظمة للفعاليات بدأت بالإعداد المبكر لهذه الفعاليات بما يحقق رغبات زوار وأهالي المنطقة ، حيث كثفت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها جهودها لتهيئة المتنزهات والحدائق ، إلى جانب تحسين مداخل مدينة أبها و كافة مدن و محافظات المنطقة، واشتملت أعمال التجميل الإنارة والتشجير لزيادة المساحات الخضراء .

كما كثفت الجهات الأمنية والقطاعات الصحية والإدارات الخدمية جهودها لضمان استمتاع الزائر بصيف عسير في أجواء ممتعة و صحية تقوم على أساس التباعد الاجتماعي وفق الإجراءات الوقائية التي تحد من تفشي فايروس كورونا كوفيد 19 ، وذلك في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز التي جاءت حريصة على أن يكون صيف عسير مميزا ويلبي رغبات الزوار ، إلى جانب المتابعة المستمرة لضمان راحة الزوار والأهالي و استمتاعهم بأوقاتهم وسط أجواء صحية و ترفيهية ممتعة.