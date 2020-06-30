أبرز المباريات العالمية ليوم الثلاثاء “30 يونيو”

تقام اليوم 3 لقاءات في الدوري الإسباني أهمها بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وفي الدوري الإنجليزي تُلعب مباراة واحدة ، بينما تقام مباراتين في الدوري الإيطالي، و3 مواجهات في الدوري البرتغالي ، وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30 يونيو : الدوري الإنجليزي 22:15 برايتون x مانشستر يونايتد الدوري الإسباني 20:30 ريال مايوركا x سيلتا فيغو 20:30 ليغانيس x إشبيلية 23:00 برشلونة x أتلتيكو مدريد الدوري الإيطالي 20:30 تورينو x لاتسيو 22:45 جنوى x يوفنتوس

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