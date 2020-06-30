شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: «عيادات تطمن» مخصصة لمن يعاني من أعراض تنفسية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الوكيل المساعد للشؤون العلاجية بوزارة الصحة، الدكتور خالد عبد الكريم، إن “خدمة تأكد” تُقدم فحص فيروس “كورونا” عن طريق أخذ المسحات لمن يرغب في التأكد.

وأوضح “عبد الكريم”،خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الثلاثاء: “يتم حجز موعد في (خدمة تأكد) عن طريق تطبيق صحتي، واستفاد من خدمتها ٢٥٥٤٩٧ شخصًا”.

وأضاف: أن “عيادات تطمن مخصصة لمن يعاني من أعراض تنفسية، وبلغ عدد المراجعين فيها ١٧٤٣١٣ مراجعًا”، مشيرًا إلى أن نسبة من بدأ البروتوكول العلاجي فيها ١٢٪، أما نسبة من أحيلوا إلى أقسام الطوارئ ٣٪.