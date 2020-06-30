شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدعو مرشحي وظائف «طبيب أسنان مقيم» إلى مراجعة المديريات في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المرشحين والمرشحات على وظائف طبيب مقيم “طب أسنان” والذين لم يستكملوا مطابقة الوثائق إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات لاستكمال المطابقة.
وذكرت الوزارة في تغريدة لها عبر موقع “تويتر”، أن “المرشحين والمرشحات مدعوين للمطابقة ابتداءً من يوم الأحد ٢٠٢٠/٧/٥م ولمدة أسبوع”.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن توفر ١٠٠٠ وظيفة في تخصص “طب الأسنان” للسعوديين فقط وتم التقديم عليها لمدة أسبوعين؛ اعتبارًا من تاريخ يوم الأحد ١٤٤١/٦/١٥هـ.
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