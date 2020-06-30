شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول» تُعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك والقرارات المرتبة عليها.
وقالت الشركة، في بيان لها: إن “الإجازة سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء 7/12/1441 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28/7/2020 م”.
وأكدت “تداول”، أنه وفقًا للقرار السابق سيتوقف التداول بنهاية يوم الثلاثاء 7/12/1441 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28/7/2020 م.
وختمت الشركة، بأنه “سيتم استئناف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 15/12/1441 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 5/8/2020 م”.
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