شكرا لقرائتكم خبر عن «محافظ ساما» يرد على توقعات «صندوق النقد» التشاؤمية بشأن اقتصاد المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وصف الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش اقتصاد المملكة “أشد تشاؤمًا” من التقديرات السعودية نفسها.
وقال “الخليفي” خلال منتدى اقتصادي افتراضي: إنه “من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعًا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا”.
وكان “صندوق النقد” الدولي توقع أن ينكمش اقتصاد المملكة بنسبة 6.8 بالمائة هذا العام جراء فيروس كورونا المستجد، وذلك في نشرة توقعاته لأسواق الخليج.
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