«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 50 وفاة و4387 إصابة جديدة وشفاء 3648 حالة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت “وزارة الصحة”، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 190823 حالة. وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني: إنه “تم تسجيل 3648 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 130766 حالة”. Advertisements وأكدت “الصحة”، تسجيل 50 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1649 حالة وفاة. وبحسب إحصائيات الوزارة، بلغ عدد الحالات النشطة 58408 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2278 حالة.

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