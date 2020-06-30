شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يكشف عن أبرز 3 عوامل للتعافي من «فيروس كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، عن أبرز ثلاثة عوامل للتعافي من فيروس كورونا المستجد، وهي “حالة الأعراض وزوالها، ومدة المرض، وقرار الطبيب المعالج”.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الدوري المشترك: إن “الهواء ليس ناقلًا لفيروس كورونا، ولكن تطاير الرذاذ بين الأشخاص في مسافة قريبة ينقل العدوى”.

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وأضاف المتحدث باسم “الصحة”: أن “فيروس كورونا مستقر من الناحية الجينية، ويوجد منه سلالات لم يثبت أنها تختلف عن بعضها كثيرًا”.

ولفت إلى أن هناك ٧ أنواع لفيروسات كورونا التاجية ، التي قد تصيب الإنسان، تسبب أمراضاً تنفسية تتراوح حدتها بين نزلات البرد الشائعة والالتهابات التنفسية الحادة.

وأوضح “العبد العالي”، أن “فترة حضانة فيروس كورونا بين 10 إلى 14 يوما”، مبينًا أن الدراسات أكدت ارتباط فيروس كورونا بالحيوانات.

وختم “متحدث الصحة”، بأنه لم يثبت أن هناك رابط بين فصيلة الدم وقابلية الإصابة بفيروس كورونا، مشددًا على أن الجائحة مستمرة، ولا يوجد لقاح ولا علاج موجه، ويمكن الوقاية من الفيروس باتباع الإجراءات الوقائية.