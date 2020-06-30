ختام ناجح لورشة عمل قانون كرة قدم الصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت فعاليات ورشة عمل قانون كرة قدم الصالات التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بمجلس الشارقة الرياضي عبر نظام الاتصال المرئي «عن بُعد» بمشاركة 120 من منتسبي كرة الصالات بالدولة والوطن العربي.

شهد ختام الورشة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة الذي نقل للمشاركين تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق والاستفادة من محاور الورشة التي أشرف عليها نخبة من خبراء كرة قدم الصالات ومحاضرون معتمدون من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وأشاد الأمين العام بالجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بمجلس الشارقة الرياضي لتطوير كرة قدم الصالات من خلال تنظيم المسابقات والبطولات والدورات الخاصة بالمدربين والحكام وكل منتسبي اللعبة.

وأشاد بيدرو جالان رئيس لجنة حكام الصالات بالاتحادين الأوروبي والدولي لكرة قدم الصالات بمبادرة اتحاد الإمارات لكرة القدم واللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بتنظيم هذه الورشة التي شهدت شرح التعديلات الجديدة التي طرأت على اللعبة والإجراءات التي يجب اتباعها عند عودة نشاط كرة قدم الصالات.

وقدم محاور الورشة بيدرو جالان رئيس لجنة حكام كرة قدم الصالات بالاتحادين الدولي والأوروبي، أحد مُشرعي قانون اللعبة، والبحريني عبدالرحمن عبدالقادر مقيّم حكام الصالات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.