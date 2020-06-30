شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء فحص كورونا لموظفي شرطة عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”
نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة الموارد البشرية بالحكومة ومركز الطب الوقائي، فحوص فيروس كورونا مجانية لموظفي شرطة عجمان، وذلك ضمن إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين، بما يتماشى مع الجهود والقرارات المتخذة على المستوى الوطني والهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس.
وقال المقدم عبد الله علي علوان، نائب مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة عجمان، إن الحملة جاءت حرصاً من حكومة عجمان الرشيدة على تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيداً بالجهود العظيمة التي تبذلها في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين في ظل جائحة كورونا، وأوضح أنه تم تنفيذ الحملة في معهد تدريب الشرطة، بحضور طاقم طبي مختص من مركز الطب الوقائي بعجمان بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتجهيز قاعة مخصصة بالفحص.
ودعا الموظفين إلى الالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية والحصر على ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي في بيئة العمل والمنزل وفي الأسواق والأماكن العامة، مؤكداً أن انتهاء برنامج التعقيم الوطني وعودة الحركة إلى طبيعتها لا يعني انتهاء الفيروس، وأن الجميع مسؤول وشريك في دعم الجهود الوطنية لحين العبور إلى بر الأمان.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراء فحص كورونا لموظفي شرطة عجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.