شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تخلي مركزاً تجارياً بباريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، عن إطلاقها عملية أمنية في مركز تجاري بحي لا ديفانس التجاري، غربي العاصمة باريس. وسط أنباء عن تواجد أحد المسلحين بأكبر مركز تجاري بالحي الباريسي.

وقالت شرطة باريس على حسابها على «تويتر»: إجلاء الناس من مركز «Les Quatre Temps» التجاري بغية إجراء تفتيش هناك، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، في الوقت نفسه أظهرت لقطات فيديو عبر الإنترنت قيام الشرطة الفرنسية، بتفتيش المتسوقين خلال خروجهم من المركز التجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية تخلي مركزاً تجارياً بباريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.