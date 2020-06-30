شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز مبنيي مجلسي ضاحيتي السيوح والحمرية بالشارقة بتكلفة 12 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة الأعمال الإنشائية لمبنيي مجلسي ضاحيتي الحمرية والسيوح، بتكلفة 12 مليون درهم، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يعزز المشروع مستوى الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون الضواحي والقرى في تلبية حاجات السكان كمراكز تحقق التواصل بين المجتمع والمسؤولين.
وقال رئيس الدائرة، المهندس علي بن شاهين السويدي، إنه تم إنشاء المجلسين بطراز عمراني محلي وعصري، وتوزيع مرافقه بشكل يلبي احتياجات عدة، وتتناسب مع مهامه والخدمات التي يقدمها، مضيفاً أن مشروع إنشاء مجلس ضاحية الحمرية وآخر في السيوح سيسهم بشكل كبير في تنظيم خدمات: العزاء وإقامة الأفراح والفعاليات وعقد الدورات التدريبية لأبناء المجتمع المحلي.
وأوضح أن المجلسين سيخدمان أهالي المنطقتين، ويمتد كل منهما على مساحة 3600 متر مربع، ويضمان مكاتب إدارية ومجلساً واسعاً بالإضافة إلى مواقف سيارات مع الملحق الخدمي وغرفة الحارس وغرف الخدمات.
من جانبها، أوضحت المهندسة علياء الرند، مديرة إدارة مشاريع المباني أن الدائرة وبعد انتهائها من كل الأعمال الإنشائية وتوصيل الخدمات من كهرباء ومياه وإنشاء مواقف للسيارات وأسوار محيطة بالمباني، تقوم حالياً بدراسة أعمال التجهيزات والتصاميم الداخلية للمشروعين.
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