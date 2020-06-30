عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بلغاريا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع إيكترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للاصلاح القضائي وزيرة خارجية بلغاريا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والغذاء والسياحة والصحة.

كما تناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا.

وبحث سموه ووزيرة خارجية بلغاريا تطورات جائحة

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وبلغاريا، والحرص المستمر على تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبها أكدت إيكترينا زاهاريفا على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وبلغاريا وما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من نمو وتطور مستمرين.

شارك في المكالمة الهاتفية أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع إيكترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للاصلاح القضائي وزيرة خارجية بلغاريا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والغذاء والسياحة والصحة.كما تناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا.وبحث سموه ووزيرة خارجية بلغاريا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد، وأكدا أهمية التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة هذا التحدي ومعالجة آثاره المختلفة.وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وبلغاريا، والحرص المستمر على تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.من جانبها أكدت إيكترينا زاهاريفا على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وبلغاريا وما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من نمو وتطور مستمرين.شارك في المكالمة الهاتفية أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة. (وام )

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