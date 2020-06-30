قناع بمكبر صوت ومترجم إلى ثماني لغات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طورت شركة «دونات روبوتكس» اليابانية للتكنولوجيا قناعاً ذكياً يعمل بتقنية البلوتوث ويستخدم مكبر صوت لتضخيم صوت الشخص، كما يسجل اجتماعات العمل، ويمكنه تحويل خطاب الشخص إلى نص مترجم إلى ثماني لغات من خلال تطبيق للهاتف الذكي.

وأعلنت الشركة أنها ستفرض رسوم اشتراك شهرية على خدمات الترجمة في القناع الذي أطلق عليه «سي ماسك»، وتشمل اللغات المدعومة الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والكورية والتايلاندية والفيتنامية والإندونيسية. وسيتمكن المستخدمون أيضاً من استخدام الميكروفون المدمج في القناع لتسجيل اجتماعات العمل وتخزينها بعد ذلك على الهاتف الذكي المتصل.

القناع الذي استلهمت فكرته من أحد الابتكارات السابقة للشركة؛ وهو روبوت مساعد مكتبي صمم خصيصاً لمكاتب الاستقبال وخدمة العملاء، جاء على شكل غلاف يمكن أن يوضع فوق أي قناع تجاري يستخدم للحماية من انتقال «كورونا».

وقال تايسوكي أونو، من الشركة المصنعة: هذا القناع ثمرة جهود مضنية تكللت بالنجاح في تسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمعات وحمايتها من الأوبئة. وأضاف: أن القناع يمكن أن يتطور لدعم وظائف أخرى، لا سيما الواقع المعزز من خلال «واي فاي».

وأكدت الشركة أن قناعها لاقى رواجاً كبيراً في الولايات المتحدة وأوروبا والصين وأنها تهدف إلى إنتاج 5000 قطعة منه حالياً.