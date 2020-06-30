شفاء مسنة 93 عاماً من «كورونا» بمستشفى الرحبة في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

«شكراً لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً للرعاية التي يقدمونها للجميع دون تمييز بين مواطن ومقيم».. بهذه الكلمات عبر خالد محمد الدكلة سوري الجنسية، يقيم في دولة الإمارات منذ نحو 40 عاماً، عن فرحته بشفاء والدته، الحاجة نور حمدي 93 عاماً، متمنياً لدولة الإمارات العزة، وأن يديم الله عليها الأمن والأمان.

وقال لـ ”الخليج 365” قبل أيام معدودة ذهبت والدته إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي لإجراء فحوص من مشاكل كانت تعانيها في الجهاز البولي، وكأن قدر الله ساقها ليتم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، بعد إجراء الفحص لها، وتم تحويلها على الفور إلى مستشفى الرحبة، الذي تلقت فيه العناية الفائقة وقدم لها العلاج اللازم، العلاج الذي يتناسب مع عمرها.

وأضاف: وبفضل من الله عز وجل، ومن ثم الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين قدمتهما الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في مستشفى الرحبة، منَّ الله عليها بالشفاء وخرجت من العناية المركزة، بعد 15 يوماً لتواصل حالياً رحلة الاستشفاء.

وأوضح أن والدته لم تظهر عليها أي أعراض خاصة بإصابتها بفيروس كورونا، وأنها ذهبت للمستشفى لإجراء فحوص طبية لأنها كانت تعاني مشاكل في الجهاز البولي، لافتاً إلى أن الفحص المبكر والسريع الذي قام به الكادر الطبي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية أظهر إصابتها بالفيروس في وقت مبكر مما ساعد على امتثالها للشفاء.

وجدد خالد الدكلة الشكر لجميع الكوادر الطبية العاملة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى الرحبة، مؤكداً أنه لولا الرعاية الصحية الكبيرة التي تلقتها والدته واكتشاف الفيروس مبكراً قبل ظهور أي أعراض عليها وتلقيها العلاج المناسب مع حالتها المرضية، لكانت تضاعفت حالتها وقلّت نسبة شفائها خاصة لكبر سنها.