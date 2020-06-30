سفارة الإمارات لدى الهند: موافقة «الهوية» شرط للعودة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

أكدت سفارة الإمارات لدى الهند على أصحاب الإقامات الإماراتية سارية المفعول والمتواجدين حالياً في الهند، بضرورة الحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات «الهوية» للعودة، مع ضمان مراعاة جميع الشروط التي تم وضعها من قبل السلطات المختصة في الدولة.

وأضافت أن رسائل عدم ممانعة السفر يتم إصدارها من قبل الدولة لبعض الحالات الإنسانية فقط التي تنطبق عليها كافة الشروط والمتطلبات.

‏وأكدت السفارة التزامها بقرارات السلطات الهندية بشأن استمرارية إغلاق المطارات في الهند، ووضع بعض القيود التي لا تسمح لشركات الطيران الأجنبية بنقل الركاب.