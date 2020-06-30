شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف إصابة و154 وفاة بكورونا في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا الثلاثاء، 6693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 647849 إصابة.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا في البلاد، إن 154 شخصاً توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة رسمياً إلى 9320 وفاة.

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