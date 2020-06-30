مجلس الأمن يدعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة حول سد النهضة، الاثنين، عن دعمهم للجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة الناجمة عن المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا ويثير توترات حادة بينها وبين مصر والسودان.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، التي دعت إلى عقد هذه الجلسة نيابة عن مصر: إن الولايات المتحدة تأخذ علماً بالجهود الأخيرة التي بذلها الاتحاد الإفريقي لتسهيل إجراء محادثات إضافية بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة، مضيفة: هذه المشكلة معروضة على المجلس لأن الوقت قصير ونافذة التوصل إلى اتفاق قد تغلق بسرعة، مطالبة الدول الثلاث بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض حسن النية الضروري للتوصل إلى اتفاق.

وخلال جلسة مجلس الأمن، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو: إنه يمكن التغلب على الاختلافات والتوصل إلى اتفاق إذا برهنت كل الأطراف عن الإرادة السياسية اللازمة لتقديم تنازلات وفقاً لروح التعاون التي تم التأكيد عليها في إعلان المبادئ لعام 2015، مضيفة: نأمل بشدة أن تواصل مصر وإثيوبيا والسودان، جهودها للتوصل إلى اتفاق يكون مفيداً للجميع.

وذهب العديد من المتحدثين الآخرين في الجلسة في الاتجاه نفسه، مشيرين إلى أن هذا الملف بات في عهدة الاتحاد الإفريقي، ودعت مصر التي تعتبر هذا المشروع مصدر تهديد «وجودي»، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل، وتقول القاهرة: إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق؛ حيث بني السد، وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية، لأنها تستقي 97% من حاجتها من المياه من النيل.

وكانت مفاوضات ثلاثية حول تشغيل السد وإدارته استؤنفت في وقت سابق، في يونيو الماضي، وقد تعثرت حول عمل السد خلال فترات الجفاف، وحول آليات حل الخلافات المحتملة، بينما أكدت إثيوبيا، السبت، عزمها على البدء بملء خزان سد النهضة في الأسبوعين المقبلين، متعهدة في الوقت نفسه محاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الإفريقي.