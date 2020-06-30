تأييد دولي للإمارات للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أيدت مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ بتوافق الآراء، ترشح دولة الإمارات للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة (2022ــ 2023)، وذلك خلال اجتماع المجموعة الذي عقد مؤخراً برئاسة المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، السفير تشانج جون.

ووجهت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة، الشكر إلى مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ على دعمها وثقتها بدولة الإمارات كممثل لها في المجلس خلال الفترة (2022-2023)، وقالت في هذا الصدد: «إننا نصبح أقوى عندما نكون متحدين في مواجهة أكثر مشاكل العالم تعقيداً، وعندما نعمل معاً من أجل عالم أكثر سلاماً ويشمل الجميع، فمجلس الأمن منبر لا غنى عنه لحل النزاعات وتعزيز الاستقرار والأمن للجميع».

وأضافت: «ينعكس التزام دولة الإمارات بميثاق الأمم المتحدة في عملها المتواصل لتعزيز التضامن وبناء الصمود وتشجيع الابتكار وضمان السلام، وهي جميعها أهداف مشتركة تؤمن بها الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ».

كما أيدت أكثر من 40 دولة عضو في المجموعة ترشيح دولة الإمارات خلال الاجتماع؛ حيث أشادت بالتزامها بدعم ميثاق الأمم المتحدة، ودورها القيادي في توطيد السلام في المنطقة العربية، فضلاً عن جهودها في تعزيز مبدأ الشمولية ومكافحة الإرهاب وتشجيع التعددية وتمكين المرآة.

وأشاد الأعضاء بالدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات في ضمان السلام والأمن العالمي والتخطيط للمستقبل.

وتعد دولة الإمارات هي المرشح الوحيد للمقعد العربي في مجلس الأمن في الانتخابات التي ستجرى في يونيو/حزيران 2021، لعضوية المجلس للفترة (2022-2023) وكانت الدولة قد حصلت على تأييد مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الوزاري الذي عقد في دورته العادية رقم 137 في مارس/آذار 2012، كما سبق لها شغل عضوية مجلس الأمن في الفترة (1986-1987).

ومن المتعارف عليه أن تنظر مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في تأييد الترشيحات الخاصة بعضوية مجلس الأمن قبل عام واحد من تاريخ الانتخابات، وعليه طلب المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة، السفير محمد الحسن، تأييد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لترشح دولة الإمارات خلال الاجتماع، وهو الترشيح الذي أيده المندوب الدائم للهند لدى الأمم المتحدة، السفير تي إيس تيريمورتي.