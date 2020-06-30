فاردي يرفض «غصن الزيتون» روني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

رفض النجم الإنجليزي جيمي فاردي (33 عاماً) مهاجم ليستر سيتي «غصن الزيتون» الذي قدمه مواطنه أيقونة مانشستر يونايتد واين روني (34 عاماً) بعدما طلب روني متابعته مجدداً على إنستجرام، وكان فاردي ألغى متابعة روني على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر أكتوبر الماضي على خلفية الحرب الدائرة بين زوجته ريبيكاه وكولين زوجة روني، والآن تجاهل فاردي متابعة روني له ورفض متابعته في المقابل.

وعلق مصدر مقرب لروني لاعب ديربي كاونتي حالياً: «روني أكد أكثر من مرة عدم رغبته في دخول الأزواج بمعركة الزوجات وظن أنه بمد يد السلام لفاردي سينقذ» رابطة اللاعبين «من الحرج ويحافظ على صورتها الحضارية، وعلاقة جيمي في المقابل كانت دوماً جيدة بروني، لكنه لن يقبل بتشهير كولين لزوجته على الملأ باتهامها بتسريب أخبارها للصحف الصفراء وهو يدعم زوجته 100 في المئة في معركتها القضائية».

وكولين من جانبها، تراجعت عن سحب الدعوى، وأكدت أنها جهزت «شيكاً مفتوحاً» لتحمل النفقات القانونية في حال لم تتراجع ريبيكاه عن رفع القضية للمحكمة العليا، وقال مصدر للصن: «النفقات القانونية يمكن أن تصل لملايين، خصوصاً بعد مرور 18 شهراً على القضية، وكولين تفضل إنهاء الموضوع عاجلاً وليس آجلاً، لكن هذا لن يحصل إلا في حال سحبت ريبيكاه دعوى طلب التعويض عن التشهير».