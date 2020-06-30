ويسدوم مدافع ديربي كاونتي يتعرض للطعن والسرقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرقد أندريه ويسدوم مدافع ديربي كاونتي حالياً في المستشفى، بعد تعرضه للطعن والسرقة بينما كان يخرج من سيارته لزيارة أحد الأقارب في حي توكسيث بمدينة ليفربول الإنجليزية، وحالته مستقرة الآن وفق قول شقيقته.

حدث الهجوم بعد ساعات من فوز ديربي كاونتي على ريدينج 2-1 السبت في المباراة التي لعبها ويسدوم، خريج أكاديمية ليفربول، كاملة وتحقق الشرطة الآن في ملابسات الحادث، وانتقل ويسدوم من ليفربول لديربي كاونتي في 2017 ولعب لديربي أكثر من 100 مباراة وهو أحد عناصر المدرب لصعود الفريق لدوري الأضواء هذا الموسم.