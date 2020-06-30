شكرا لقرائتكم خبر عن ويسدوم مدافع ديربي كاونتي يتعرض للطعن والسرقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرقد أندريه ويسدوم مدافع ديربي كاونتي حالياً في المستشفى، بعد تعرضه للطعن والسرقة بينما كان يخرج من سيارته لزيارة أحد الأقارب في حي توكسيث بمدينة ليفربول الإنجليزية، وحالته مستقرة الآن وفق قول شقيقته.
حدث الهجوم بعد ساعات من فوز ديربي كاونتي على ريدينج 2-1 السبت في المباراة التي لعبها ويسدوم، خريج أكاديمية ليفربول، كاملة وتحقق الشرطة الآن في ملابسات الحادث، وانتقل ويسدوم من ليفربول لديربي كاونتي في 2017 ولعب لديربي أكثر من 100 مباراة وهو أحد عناصر المدرب لصعود الفريق لدوري الأضواء هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر ويسدوم مدافع ديربي كاونتي يتعرض للطعن والسرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.