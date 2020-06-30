"قسد" تفكك السكك الحديدية في ريف دير الزور

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ولفتت الوكالة إلى أن "مجموعات "قسد" التي تأتمر بأوامر القوات الأمريكية في المنطقة تتعامل مع سماسرة وتجار يقومون بنقل السكك الحديدية إلى الأسواق التركية لصهرها في معامل خاصة وتحويلها إلى قضبان حديدية وبيعها".
وأكدت الوكالة أن الأهالي يواجهون في مناطق انتشار مجموعات "قسد" الممارسات والاعتداءات اليومية بحقهم عبر الخروج بمظاهرات احتجاجية تطالب بطرد مسلحي تلك المجموعات التي تعيث فساداً في المنطقة وتنشر الخوف بتسلطها وأعمالها العدوانية ضد المدنيين وسرقتها للنفط والبنى التحتية.
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