بوريل: الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 2.3 مليار يورو لدعم سوريا

أمستردام - سبوتنيك. وأعلن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 2.3 مليار يورو للعام الجاري والمقبل".

وأضاف: "هذا المؤتمر يؤكد أننا لن ولا ننسى الأزمة السورية، ونحن سنحشد جهودنا الدولية لحل الصراع السوري بناء على حل سياسي تحت راية الأمم المتحدة بمفاوضات في جنيف وليس العمل العسكري، ونحن نشجع على انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الدستورية في جنيف".

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وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، عقب محادثة هاتفية مع مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "يخطط الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر دوري حول تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين في 30 يونيو من هذا العام عبر الفيديو. استلمنا الدعوة ونخطط للمشاركة فيه. مرة أخرى، أعربنا عن أسفنا لأن هذا المؤتمر، كما هو الحال مع العديد من مؤتمرات الاتحاد الأوروبي، لا يوجه دعوة للجانب السوري للحكومة الشرعية في دمشق".

وعن العقوبات الأوروبية على سوريا، قال بوريل: "عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تستهدف المدنيين، ولا توجد أي عقوبات على أي مجال طبي أو إنساني أو صحي"، مضيفا: "تطبيع العلاقات مع سوريا وإعادة الإعمار لا يمكن إلا بإيقاف استخدام العنف ضد الشعب وتغيير الطريقة، التي يتصرف بها النظام".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد دعت، في شهر مايو/ أيار الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن ممارسة العقوبات من جانب واحد، وإظهار التضامن مع الشعب السوري، ومواجهة "كوفيد-19" سويةً.