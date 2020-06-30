لبنان... استقالة القاضي صاحب قرار منع السفيرة الأمريكية من التصريحات

بيروت - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قاضي الأمور المستعجلة، في مدينة صور الجنوبية، محمد مازح، تقدم باستقالته على أثر إحالته للتحقيق أمام جهاز التفتيش القضائي.
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وأدى هذا الحكم إلى انقسام حاد في لبنان بين مؤيدين لقرار القاضي، انطلاقاً من معارضتهم للتدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية، وبين معارضين له، باعتبار أنه يمس بالعلاقات مع الولايات المتحدة ويشكل انتهاكاً لحرية الإعلام.
ويوم أمس، حضرت السفيرة الأمريكية إلى مقر وزارة الخارجية، بعد استدعائها، حيث أكدت أن مسألة الحكم القضائي "صفحة طُويت"، مشددة على استمرار التعاون بين الولايات المتحدة ولبنان.
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