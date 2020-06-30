خالد بن سلمان: السعودية تعمل مع أميركا على إرساء السلام في العالم

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الرياض: التقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك.

ونقلًا عن وكالة واس، فإنه بحث خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد على أهميتها في حفظ الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للنشاطات العدائية المزعزعة لاستقرارها.

كما أكد الأمير خالد بن سلمان، أن السعودية تدعم الجهود الأميركية وسعيها الحثيث إلى وقف جميع أنشطة إيران الخبيثة وانتهاكاتها المتكررة وأعمالها الإرهابية والتخريبية في المنطقة.

شهد اللقاء مناقشة الهجمات الأخيرة على السعودية بوساطة الصواريخ والطائرات المسيّرة، التي تورطت بها جماعة الحوثية في اليمن المدعومة من النظام الإيراني، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إسقاطها والتعامل معها.

كما نقل نائب وزير الدفاع خلال اللقاء شكر قيادة السعودية للولايات المتحدة الأميركية على إرسالها قواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى المملكة، لحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد المصالح المشتركة.