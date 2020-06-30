شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اليمن : السعودية تقود جهودا لتنفيذ اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال رئيس اليمن عبد ربه منصور هادى، أن السعودية تقود جهودا كبيرة لتنفيذ اتفاق الرياض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية، جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الأمريكى لدى اليمن .

وسبق أن أكدت مصادر يمنية أيضا أن السعودية تبذل جهودا متواصلة لنزع فتيل الأزمة بين طرفي اتفاق الرياض، وفق ما أوردت العربية.

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من جانبه أكد السفير الأمريكي مواقف بلاده الداعمة لليمن وقيادته الشرعية، مثمناً جهود الرئيس اليمني في احلال السلام ومواصلة انجاح اتفاق الرياض لخلق أمن واستقرار شامل ينعكس ايجابا على واقع ومعيشة المجتمع، وقال "إن قيادكم تحظى بدعم الولايات المتحدة وسنكون كذلك على الدوام داعمين لليمن لتجاوز مختلف تحدياته".

كما تناول اللقاء جملة من القضايا التي تهم علاقة البلدين ومجالات التعاون المختلفة، وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن الأسبوع الماضي عن بدءنشر مراقبين لوقف إطلاق النار الشامل في محافظة أبين بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

يأتي ذلك بعد إعلان التحالف استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لوقف فوري لإطلاق النار وعقد اجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية.

ودعا التحالف كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية لدعم استجابة الأطراف للاجتماع بالرياض والعمل بشكل جاد لتنفيذ اتفاق الرياض لما فيه مصلحة كبيرة لليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها لتوفير الأمن ولتقديم الخدمات للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه.