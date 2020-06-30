شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: قطاع الطيران يستعد للتحليق بإجراءات وقائية مكثفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن قطاع الطيران الإماراتي ممثلاً بشركات الطيران، والمطارات الوطنية، مرحلة جديدة من النشاط مع بداية الانطلاق التدريجي لحركة السفر، في ظل زيادة عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الوطنية، والتي تجاوزت أكثر من 120 وجهة حول العالم، الأمر الذى تطلب زيادة وتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والموظفين والمجتمعات. وفق البيان.

واتخذت المطارات الوطنية خطوات سريعة، من حيث تبني أفضل الممارسات في تطبيق الإجراءات الاحترازية عند التعامل مع المسافرين في ظل جائحة «كورونا» «كوفيد 19»، وتعتبر مطارات الدولة في الصدارة في ما يتعلق بسرعة تبني إجراءات ووسائل السلامة لحماية المسافرين أثناء استخدام منظومة الطيران في الدول.

وأكدت مطارات دبي استعدادها لدعم الزيادة في عدد رحلات الركاب المجدولة لشركات الطيران المعتمدة بعد إعادة فتح المجال الجوي من قبل السلطات الإماراتية بأثر فوري وكذلك قرار حكومة دبي بالسماح لسكان الإمارات بالسفر من وإلى دبي (بعد استيفاء شروط الصحة والسلامة المناسبة) ابتداء من 23 يونيو، واستقبال السياح ابتداء من 7 يوليو 2020.

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وأكد مطار أبوظبي الدولي استعداده لاستقبال المسافرين مع تجربة سفر آمنة، تضمن لهم الراحة والسلامة من نقطة الدخول إلى المطار وحتى المغادرة، بما يدعم جهود الاستئناف التدريجي للرحلات التجارية من عاصمة دولة الإمارات، لا سيما أنه كان من بين أوائل المطارات التي طبقت منظومة فحص شاملة عبر مرافقه وطرحه تقنيات جديدة متقدمة أخرى مثل لوحات التحكم اللا تلامسيه بالمصاعد، وروبوتات التعقيم، والكاميرات الحرارية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والسلالم الكهربائية ذاتية التنظيف.

وحدد المطار 10 إرشادات لسفر آمن، تشمل وصول المسافرين كونه حداً أقصى قبل 4 ساعات من وقت انطلاق رحلتهم وارتداء الكمامات والقفازات طوال الوقت، وممارسة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين في كل الأوقات، والتحقق مع شركات الطيران بخصوص الفحوصات السريعة، والسماح بدخول مبنى المطار للمسافرين حاملي التذاكر فقط، وإجراء فحص دم مباشرة في منطقة التفتيش إن كانت الوجهة تقتضي ذلك، واستخدام أدوات كشف المعادن، لضمان تجربة من غير ملامسة.

وذكر مطار أبوظبي أنه من بين الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطار، منصة التعقيم للأشخاص في غضون 3 ثوان، كما تشمل الإجراءات واجهات الحماية العازلة، وأنظمة الاستشعار الحرارية والكشف عن عدم الالتزام بوضع الكمامات، ونظام التعرف على الوجه، وإنجاز نظام الفحص السريع للكشف عن الفيروس، والتباعد بين السيارات في المواقف.