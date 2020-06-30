شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب السودان يصدر قرارات رئاسية بتعيين حكام ثمانى ولايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت عن تعيين "8" حكام من أصل عشر ولايات.

وعين سلفاكير، حكام ولايات "شرق الاستوائية وغرب الاستوائية والاستوائية الوسطى والبحيرات وشمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال، وواراب والوحدة".

يأتي هذا بعد أسبوعين من اتفاق الرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار، على عملية تخصيص السلطة السياسية في الولايات العشر.

وفقا للقرار الرئاسي الذي بثه التلفزيون الحكومي فى جنوب السودان، تم تعيين إيمانويل عادل أنتوني ، حاكما لولاية الاستوائية الوسطى، والجنرال لويس لوبونق لوجوري، حاكماً لولاية شرق الاستوائية.

وعين سلفاكير، ماكور كولانق حاكما لولاية البحيرات، وتونق أكين نقور، حاكما لولاية شمال بحر الغزال، وجوزيف نقوين مينتويل حاكما لولاية الوحدة، وبونا فانيك بيار حاكما لولاية واراب.

ومن جانب المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، فقد قام الرئيس سلفاكير بتعيين، سارة كليتو ريال، حاكماً لولاية غرب بحر الغزال. ألفريد فوتيو، حاكما لولاية غرب الإستوائية.

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فيما لم يتم تعيين حاكم ولاية أعالى النيل الذي من نصيب حركة مشار. الى جانب حاكم ولاية جونقلي من نصيب تحالف الجماعات المعارضة "سوا". ولا يزال الأمر غير الواضح عن أسباب عدم التعيين.

وقد انقسم تحالف "سوا" الى مجموعتين، تيار بقيادة لام أكول وبافينج منتويل، تؤيد اتفاق "كير ومشار" الخاص بتخصيص السلطة السياسية في الولايات ومجموعة بقيادة "جوزفين جوزيف لاقو وقبريال شانقسون" رافضة لاتفاق الثنائي.

وفي مرسوم اخر، كلف سلفاكير الأمناء العامين والمدراء التنفيذيين للمقاطعات في ولايتي جونقلي وأعالي النيل على تسيير العمل في دواوين الحكومة لحين إش

عار آخر.

وأصدر كير قرارات رئاسية اخرى بتعيين رؤساء لإداريات الثلاثة "أبيي، وروينق، وبيبور الكبرى".

وقام سلفاكير، بإعفاء رئيس إدارية أبيي كول الور كول، من منصبه وتعيين كول ديم كول رئيساً جديداً للإدارية خلفا له.

وشمل القرار أيضاً تعيين جشوا كوني، رئيساً لإدارية بيبور الكبرى، ووليم شول اووليج رئيساً لإدارية روينق.