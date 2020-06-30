شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسيف: نحتاج 575 مليون دولار لدعم سوريا والدول المجاورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف " في بيان لها اليوم الثلاثاء أنها لمواصلة تقديم المساعدة الحيوية للأطفال السوريين، تحتاج اليونيسف حاليًا إلى 575 مليون دولار للبرامج داخل سوريا والدول المجاورة بما في ذلك 241.2 مليون دولار للتعليم.

وقالت المنظمة في بيانها تزامنا مع مؤتمر بروكسل لدعم سوريا والدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين أنه وُلد قرابة 6 ملايين طفل سوري منذ بدء الأزمة و إنهم لا يعرفون سوى الحرب والنزوح. في المتوسط ​​، يُقتل طفل في سوريا كل 10 ساعات بسبب العنف، ويُقتلع أكثر من 2.5 مليون طفل ويُرغمون على الفرار إلى البلدان المجاورة بحثًا عن الأمان.

تبنت اليونيسف نتائج مسح للرأي أجرته مؤسسات عالمية متخصصة سأل الاستطلاع وجهاً لوجه السوريين في سوريا والأردن ولبنان عن أكبر التحديات والمخاوف التي يواجهونها هم وأطفالهم منذ ما يقرب من عقد منذ بدء الحرب.

قال تيد شيبان ، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط: "في هذا الاستطلاع ، يخبرنا السوريون كيف أثرت الحرب على حياتهم بشكل مباشر وحياة أطفالهم وكيف نجوا ببساطة من واحدة من أكثر الحروب وحشية في التاريخ الحديث".

ووفقا للاستطلاع:

ذكر السوريون في كل مكان أن الأطفال دفعوا الثمن الباهظ في هذا الصراع.

تم تحديد الضرر النفسي وتأثيره على الصحة العقلية على أنه شديد مثل الجروح الجسدية.

لقد عانى معظم السوريين الذين شملهم الاستطلاع من النزوح المباشر أو الإصابة أو وفاة شخص عزيز.

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يميل السوريون الذين يعيشون داخل سوريا إلى أن يكونوا أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل أطفال سوريا من أولئك الذين يعيشون في البلدان المجاورة. تميل الأسر التي لديها أطفال إلى أن تكون أقل تفاؤلاً بكثير من تلك التي لا تمتلكها ؛

تم تحديد التعليم باعتباره التحدي الأكبر للعائلات في سوريا ، يليه الفقر ، والحصول على الرعاية الصحية ورعاية الأيتام ؛

عندما سُئلوا عن الأولويات القصوى للأطفال، حدد الناس إعادة الأطفال إلى التعليم كأولوية يليها الوصول إلى الرعاية الصحية وتقديم الرعاية للأيتام؛

في بعض أجزاء سوريا ، قال أكثر من نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إن لديهم طفلًا واحدًا على الأقل خارج المدرسة ، مقارنة بحوالي ثلث اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان

في حين أن هناك 2.8 مليون طفل سوري خارج المدرسة ، فإن ما يقرب من 5 ملايين طفل داخل سوريا وفي البلدان المجاورة لا يزالون يحصلون على التعليم رغم كل الصعوبات

بينما يجتمع المانحون في مؤتمر تعهدات آخر لسوريا في بروكسل ، نطلب من المانحين الحفاظ على كرمهم تجاه أطفال سوريا والدول المجاورة حتى يتمكن الأطفال من اللحاق بالسنوات الضائعة من التعليم أو مواصلة تعليمهم. الآن مع تعطل كوفيد -19 جزئيًا للتعليم غير الرسمي في بعض المراكز التي تدعمها اليونيسف والأماكن الصديقة للأطفال ، أصبح التمويل على نطاق واسع أكثر أهمية. هذا أمر أساسي لمستقبلهم ومستقبل سوريا ”.