شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الكويت تطلب 400 مواطن للتوظيف بعد الاستغناء عن خدمات الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت بلدية الكويت من ديوان الخدمة المدنية توفير عدد 400 موظف وموظفة من الكويتيين بجميع التخصصات في مجموعات الوظائف المختلفة لسد النقص بعد قرارات انهاء خدمات بعض الموظفين الوافدين.

وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنها قامت مؤخراً باصدار قرارات الاستغناء عن خدمات بعض الموظفين الوافدين تنفيذاً لسياسة الاحلال وتكويت الوظائف وصولاً للاعتماد على الكوادر الوطنية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تطبيقاً لرؤية توظيف الكويتيين محل الوافدين.

وأوضحت أنها قامت بتسليم قرارات انهاء الخدمة إلى الموظفين المستغنى عن خدماتهم لاستكمال اجراءات انهاء الخدمة، مشيرة إلى أن أعداد المستغنى عن خدماتهم من الموظفين الوافدين تفوق الأعداد المطلوبة من قبل الديوان تنفيذاً لسياسة الاحلال.