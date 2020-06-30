شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. تعرف على أسعار البنزين خلال يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثبتت لجنة تسعيرة الوقود في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، أسعار البنزين والديزل خلال يوليو المقبل، وذلك للشهر الرابع على التوالي. وفق صحيفة البيان .

وجاءت أسعار يوليو 2020 مثل أسعار شهور أبريل ومايو ويونيو، حيث يصل سعر البنزين ممتاز 1.91 درهم لتر وسعر لتر البنزين خصوصي 95 نحو 1.80 درهم وسعر بنزين بلس 1.72 درهم للتر، كما استقر سعر لتر الديزل عند 2.06 درهم.

وأعلنت شركات البترول في الدولة اليوم أسعار يوليو على مواقعها على شبكة الإنترنت، مؤكدة على أن العمل بالتسعيرة الجديدة، سيبدأ غد الأربعاء الأول من يوليو.

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وتعد تسعيرة أبريل ومايو ويونيو الماضيين ويوليو المقبل هي الأدنى خلال السنوات الثلاثة الماضية (منذ ديسمبر 2017). وتراجعت الأسعار في شهر أبريل الماضي نحو ربع درهم للتر الواحد، وكان هذا التراجع هو الأكبر من نوعه على مستوى شهري منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015.

وتعد تسعيرة مايو وأبريل ويونيو ويوليو هي الأقل خلال سنوات 2017 و2018 و2019 و2020، وللمرة الرابعة تراجعت الأسعار على مدار نحو 42 شهراً لما دون درهمين للتر، حيث كانت المرة الأولي خلال شهر فبراير 2019 وهبط سعر اللتر إلى 1.95 درهم لبنزين 98 ونحو 1.84 درهم لبنزين 95.

ويرجع السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار البنزين والديزل إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وحققت الأسعار خلال شهور أبريل ومايو ويونيو تراجعاً هو الأكبر من نوعه خلال أكثر من عشرين سنة، وبلغت مستويات متدنية للغاية، وبلغ متوسطها خلال يونيو الجاري 35 دولار.