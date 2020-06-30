شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تمنح أكثر من 190 ألف تصريح عمل للاجئين سوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن احتياجات اللاجئين السوريين أصبحت أكثر إلحاحا، بعد مرور 10 سنوات على الأزمة، وبالأخص مع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف، خلال كلمة الأردن في مؤتمر بروكسل - 4 حول مستقبل سوريا والمنطقة، أن الأردن فتح مدارسه لأكثر من 133 ألف طالب سوري، وتم منح أكثر من 190 ألف تصريح عمل للاجئين سوريين.

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وأكد الصفدي على جهود الأردن في التصدي لفيروس كورونا المستجد منذ انتشاره في مارس الماضي، لافتا إلى أنه "لم تسجل أي إصابة بالفيروس بين اللاجئين السوريين في المخيمات".

ولفت إلى أن 41 ألف لاجئ سوري فقط عادوا إلى بلادهم منذ أكتوبر 2018، موضحا أنه منذ بدء كورونا لم يستطع أحد العودة من اللاجئين السوريين.