شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة قاضى لبنانى أصدر حكما بمنع السفيرة الأمريكية من التصريحات الصحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم القاضي اللبنانى الذى أصدر حكما بمنع السفيرة الأمريكية فى بيروت من الإدلاء بتصريحات صحفية لوسائل الإعلام اللبننية ، باستقالته اليوم، وذلك بعد أن عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري برئاسة القاضي سهيل عبود، وأفادت صحيفة النهار اللبنانية، أنه كان عدل عن تقديم استقالته بعدما أكد لمجلس القضاء الأعلى صباحاً أنه سيحضر اليوم عند الثانية بعد الظهر إلى مجلس القضاء الذي كان يعقد اجتماعاً دورياً، إلا أنّ البيان الصادر عن وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم الذي طلبت بموجبه إحالته إلى المرجع القضائي المختص، وهو التفتيش القضائي للنظر في القضية وإجراء المقتضى وفقاً للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات، ما دفع القاضي إلى تقديم استقالته إلى مجلس القضاء.

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وكان القاضى محمد مازح أعلن فى وقت سابق أنه سيتقدم باستقالته في حال إحالته على التفتيش القضائي.