شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 1010 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالى يتجاوز 40 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 776 لعمانيين، و234 لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 40070 بالإضافة إلى 176 وفاة. وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 23425، مشيرة إلى أن الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 3121.

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