شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: لا حاجة لتجديد بطاقات المراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أنه لا حاجة لتجديد بطاقات المراجعة والضمان الصحي في الوقت الحالي نظراً للظروف الصحية السائدة في البلاد.
وأكد الجهاز المركزي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن البطاقات الحالية تبقى سارية الصلاحية حتى لو انتهت مدتها.
وأوضح أنه سبق للجهاز التعميم بكتب رسمية على كافة الجهات الحكومية ذات الصلة يطلب فيها استمرار صلاحية بطاقات الجهاز وبطاقات الضمان الصحي حتى وإن كانت منتهية الصلاحية وتسهيل معاملات حامليها في كافة أجهزة الدولة.
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