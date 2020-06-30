شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، رصد 95 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 12385 حالة ، وذكرت الوزارة - فى بيان - أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 659895 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب . وأضاف بيان الصحة المغربية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليثبت إجمالي الوفيات إلى 225 حالة.. كما تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 8839 حالة.

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