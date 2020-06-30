شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء حالة حظر التجوال الشامل فى محافظة بابل العراقية بدءً من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر محافظ بابل حسن منديل، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة بشأن حظر التجوال، حيث قرر رفع حظر التجوال الشامل.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) فإن المحافظ قرر رفع حظر التجوال الشامل من الثلاثاء، بحيث يكون الحظر جزئياً من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً".

وأضاف أن"القرارات تضمنت فتح العيادات الطبية ويتحمل الطبيب المختص إجراءات الوقاية فى عيادته وتوفير الكمامات للمراجعين وتوجيه مديرية مرور بابل بمحاسبة سواق النقل العام على عدد الراكبين في عجلاتهم ،واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص الأسواق والمولات لتجنب الأعداد الكبيرة".