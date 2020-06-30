شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرات الحربية التركية تعاود غاراتها الجوية على قرى شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" شن طائرات حربية تركية سلسلة غارات جوية على قرى واقعة بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، تحت ذريعة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستانى. وأضافت الوكالة، أن الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو التركي تجول في سماء المناطق والقرى التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك.

وأشارت إلى أنها شنت سلسلة غارات جوية مكثفة على سفح جبال شاقول وقرى باتيفا ودركار في أطراف قضاء زاخو بهدف ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني، حيث أدت الغارات تلك إلى نشوب حرائق ملتهبة في غابات وبساتين المزارعين ما أثار الخوف والهلع لدى قلوب سكان تلك المناطق والقروى.



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