شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 8 وكيلات نيابة إلى قاضيات لأول مرة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسى اليوم الثلاثاء، ترقية 8 وكيلات نيابة إلى قاضيات، وهو الحدث التاريخى الأول من نوعه فى الكويت.

وتضمن قرار النائب العام الكويتي، أن تبدأ القاضيات الجديدات عملهن ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، وهن كل من فاطمة عبدالمنعم، وفاطمه الكندري، وفاطمة الفرحان، وبشاير الرقدان، ورؤى الطبطبائي، وسنابل الحوطي، وبشاير عبدالجليل ولولوه الغانم.

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تجدر الإشارة إلى أن النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسي، قد أصدر أيضا الحركة السنوية لترقيات النيابة العامة الكويتية.