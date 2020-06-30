شكرا لقرائتكم خبر عن مركز دبي المالى العالمى يعمل بقانون حماية البيانات الجديد بدءً من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز دبى المالى العالمى عن بدء العمل بقانون حماية البيانات رقم 5 لسنة 2020 وذلك اعتبارا من يوم غد الموافق 1 يوليو 2020، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ويرسخ القانون الجديد مكانة دبى ومركز دبى المالي العالمي الريادية في مجال حماية البيانات على مستوى المنطقة بما يعزز من جهود المركز الرامية لتطوير أفضل الممارسات في مجال حماية البيانات والخصوصية على مستوى العالم.

ويأتي القانون الجديد ليحل محل قانون حماية البيانات الصادر عن مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لسنة 2007 والذي يعد واحدا من أكثر القوانين تطورا على مستوى المنطقة.

Advertisements

وعلى الرغم من أن قانون حماية البيانات سيبدأ العمل به اعتبارا من الأول من يوليو 2020 إلا أن الشركات التي تدير عملياتها في المركز المالي والتي ينطبق عليها القانون ستحظى بمهلة مدتها ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ حتى الأول من أكتوبر 2020 لتتمكن من تطبيق بنود القانون.