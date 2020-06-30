شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. أمر ملكى بترقية وتعيين 68 قاضيا بوزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بترقية وتعيين 68 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي وفق صحيفة الرياض.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكى وما تضمنه من ترقية وتعيين؛ يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.
وسأل المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.
وقد سبق أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمره بترقية وتعيين 84 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
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