شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الثلاثاء، تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 48,667 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - وفاة شخص مصاب بكورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 315 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 37,566 .
وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين..مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.
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