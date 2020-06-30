شكرا لقرائتكم خبر عن المقايضة وسيلة اللبنانيين للحصول على حاجاتهم الأساسية بعد انهيار الليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من التخبط تنتاب الشارع اللبنانى، فى المرحلة الراهنة، جراء الأزمة الاقتصادية الطاحنة، بسبب تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك مع انهيار قيمة العملة المحلية (الليرة)، ليلجأ المواطنون فى نهاية المطاف إلى نظام المقايضة للحصول على احتياجاتهم الأساسية.

ويعدّ الانهيار الاقتصادي، الذي يشهده لبنان منذ نحو عام، الأسوأ منذ عقود. ولم تستثن تداعياته أي فئة اجتماعية، وقد خسر عشرات الآلاف مصدر رزقهم أو جزءاً من مداخيلهم وسط موجة غلاء غير مسبوقة وارتفاع في معدلات الفقر.