اخبار الخليج

الكويت تؤكد ضرورة تفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد ضرورة تفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الكويت اليوم الثلاثاء، ضرورة تفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا، خاصة القرارين 2254، 2401، ودفع الأطراف المعنية للتعاون مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، الذى يبذل جهوداً مثمنة.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح - في كلمته خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الدولي الرابع لدعم مستقبل سوريا ودول المنطقة، والذي عقد اليوم عبر تقنية الإتصال المرئي والمسموع، بدعوة مشتركة من الاتحاد الاوروبي ووكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ - انه في ظل تفشي فيروس جائحة المستجد، يشهد العالم ارتفاعاً لوتيرة الاضطرابات الإقليمية والدولية، والتي يدفع ضريبتها اللاجئين والنازحين من الشعب السوري، والذي بلغ تعدادهما ما يفوق الـ 13 مليون نازح ولاجئ.

Advertisements

وأضاف أنه استشعاراً لحجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري، بذلت الكويت على مدار العشر سنوات الماضية، جهوداً إنسانية كبيرة، تمثلت في استضافتها لثلاثة مؤتمرات للمانحين، ومشاركتها في رئاسة مؤتمرين لاحقين، علاوةً على مشاركتها في عدة مؤتمرات لاحقة، ومساهمتها خلال تلك المؤتمرات بمبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي.

وثمن عالياً كافة الجهود الدولية المبذولة تجاه هذا الملف الإنساني، مقدراً الجهود الحثيثة التي تقوم بها دول الجوار السوري (الأردن – لبنان – العراق – مصر – تركيا) باستضافتهم لللاجئين السوريين، مشيراً إلى ما قام به كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالتوقيع على مذكرتي تفاهم مع تلك الدول المستضيفة للاجئين من الشعب السوري، بغية تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين السوريين في تلك البلدان، في إطار المنح التي أعلنت عنها الكويت.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تؤكد ضرورة تفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا